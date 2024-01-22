Певица Лолита Милявская рассказала, что после террористической атаки Киева на Донецк 21 января ей вдруг начали присылать видео, на котором она поздравляет президента Украины Владимира Зеленского.

Знаменитость отметила, что это проделки украинской ЦИПСО, так как пост с поздравлением она опубликовала еще в 2019 году. Тогда она поздравила шоумена с победой на выборах.

Лолита считала, что Зеленский-то уж точно будет лучше предыдущего украинского лидера и изменит ситуацию на Украине к лучшему. Но она, как и множество других людей, включая украинцев, сильно заблуждалась.

По словам Милявской, рассылкой старого видео украинская пропаганда продолжает пытаться перессорить россиян.

На записи Лолита радуется победе Зеленского и говорит, что уже собирается купить билет в Киев. На тот момент она уже 5 лет была «невъездной» на Украину.