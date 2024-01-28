Звезда сериала «Папины дочки» актриса Елизавета Арзамасова на своей страничке в соцетях опубликовала фотографию в купальнике. Артистка сфотографировалась на лежаке возле бассейна. Для фотосессии актриса выбрала купальник монокини со змеиным принтом и глубоким V-образным вырезом в зоне декольте, акцентирующим внимание на груди. Свой образ Арзамасова дополнила соломенной шляпой.

«Все вопросы о фигуре и ее место- и форма-положению — не к модели, а к фотографу, please. А если серьезно, нужно как-нибудь озадачиться и сделать несколько приличных фото в купальнике, чтобы «зафиксировать» момент», – написала Арзамасова под снимком.

Известно, что сейчас 28-летняя актриса со своим супругом фигуристом Ильей Авербухом отдыхает в ОАЭ.

Поклонники звезды оставили массу восхищенных комментариев под снимком. «Вы прекрасны, Лиза», «Так сексуально, хотя все в рамках приличия» «Красивые и фигура, и личико, и душа», – написали комментаторы.