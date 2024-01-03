Российская актриса Лиза Арзамасова в 2021 году подарила своему мужу, известному фигуристу Илье Авербуху, сына Льва. Долгое время супруги скрывали своего ребенка от глаз общественности. Однако, как малыш подрос, Елизавета время от времени публикует совместные снимки с сыном в социальных сетях.

На днях звезда сериала «Папины дочки» опубликовала в известной социальной сети снимками с новогодней фотосессии со своим 2-х летним сыном Львом.

«Теплейшая новогодняя атмосфера в кафе “Пушкин”. Спасибо очаровательной за организацию праздничного завтрака для самых маленьких и их мам и за приглашение. У Льва появился повод для галстука», — написала актриса под снимками.

Подписчики артистки оставили массу восторженных комментариев в адрес Елизаветы и ее подрастающего сына.