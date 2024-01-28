Лера Кудрявцева 27 января приняла участие в программе «Привет, Андрей» и вновь оказалась в эпицентре скандала. Она вылила в лицо гостье Андрея Малахова стакан воды и демонстративно ушла из студии.

Позже Лера сама объяснила, почему поступила именно так.

Малахов рассказал, что молодого человека, участвующего в программе, мать бросила маленьким в общественном туалете. Его нашли случайные прохожие и отдали в детдом. Позже выяснилось, что мать бросила не только его, а и еще четверых детей, один из которых при этом страдал ДЦП.

Героя шоу приняла другая семья, которая хорошо его воспитала и дала образование. Родная мать, которую нашли приемные родители, даже не захотела с ним встречаться. Три года назад умерла приемная мама парня, после чего он остался с отцом.

Малахов разыскал родную мать и пригласил ее в студию. Она не проявила особого интереса к сыну, хоть и попросила у нее прощения.

«На этом, наверное, нужно было бы и закончить. Сын прощает мать… Но в моей голове крутится жизнь этого пацана, брошенного в общественном туалете, детский дом, надежда, что мать его вспомнит, найдет… И у меня падает забрало. Я вижу глаза этого паренька. Раненый… И просто выливаю стакан воды на эту женщину. От бессилия! От злости! От боли за пацана!», – цитирует Кудрявцеву «Комсомольская правда».

Телеведущая заявила, что для дети и старики – это святое для нее. Парень, который был героем программы, тоже ушел из студии и подошел к ней. Некоторое время они просто стояли, обнявшись.