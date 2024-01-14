52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева столкнулась с черной полосой в жизни. Совсем недавно она рассказала, что рассталась с мужем из-за его чрезмерного увлечения алкогольными напитками. Кроме того, после возвращения с отдыха за рубежом она обнаружила свою квартиру в столице затопленной.

Кудрявцева в социальных сетях также выразила обиду из-за того, что многие подписчики критикуют ее решение расстаться с супругом и пишут множество негативных комментариев.

Она отметила, что авторы этих высказываний осведомлены лучше нее о том, как она живет. И выразила надежду, что у них самих все хорошо.

«Меня никто не учил, как надо, поэтому гребу, как могу», – заявила телеведущая.

Также она пожаловалась на предательство визажистки Ульяны. По словам Кудрявцевой, она «мысленно» каждый день увольняет девушку с работы, так как та постоянно опаздывает. В последний раз она вообще не вышла на работу, что стало последней каплей в чаше терпения.