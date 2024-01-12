Телеведущая Лера Кудрявцева ошарашила своих поклонников сообщением о расставании с мужем. Также она назвала главную причину, по которой решила уйти от хоккеиста Игоря Макарова.

Отношения между Макаровым и Кудрявцевой начались в 2012 году. Они познакомились в ресторане, а уже через год сыграли свадьбу. При этом ведущая отмечала, что не делала никаких прогнозов и не строила планов на этот брак.

Несмотря на это, семья оказалась очень крепкой. В 2018-м у супругов родилась дочь Маша, а в прошлом году они отпраздновали десятилетие брака. Казалось, все идет просто замечательно, но совершенно неожиданно Кудрявцева написала, что уходит от мужа.

«Я ушла от мужа. Алкоголь – зло. Точка», – коротко сообщила она о своем решении поклонникам.

Подписчики встревожились из-за этого поста, но многие из них считают его написанным на эмоциях. Не исключено, что Лера все же пересмотрит свое желание расстаться с возлюбленным, когда немного отойдет.