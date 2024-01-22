В эфире программы «Звезды сошлись» телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о потопе в квартире, который застала после возвращения с юга. Однако Наталья Штурм, которая была гостем шоу, поинтересовалась более интересующей всех проблемой – отношениями Леры с мужем Игорем Макаровым.

«Кратко, одним предложением: уйти — не равно развестись. И мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему у человека, точка», — заявила в ответ Кудрявцева.

Прохор Шаляпин спросил, означает ли это, что Лера помирилась с мужем, на что она ответила, что не ссорилась с Макаровым.

Также Кудрявцева добавила, что пост об уходе от супруга был адресован в основном ему. Она хотела устроить встряску мужу, помочь ему справиться с алкогольной зависимостью.