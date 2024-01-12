Российская певица Лариса Долина опубликовала в популярной соцсети фотографию, на которой она изображена в купальнике. Поверх бикини артистка надела полупрозрачную тунику с леопардовым принтом.

Поклонники певицы оставили массу положительных комментариев. Многие подчеркнули, что Долина, несмотря на свой возраст (певице в этом году исполнится 69 лет), выглядит очень хорошо.

Приводим некоторые из комментариев подписчиков, оставленные под снимком певицы: «Шикарно выглядите», «Богиня», «Вы крутая», «Такая красотка», «Вот это фигура», «Вы в отличной форме», «Восхитительная женщина».

Ранее Лариса Долина рассказала, как ей удалось скинуть 20 лишних килограммов в течение года. По словам артистки, она отказалась от многой любимой еды. Она не ела даже некоторые фрукты и не пила чай. Певица призналась, что сначала ей было очень сложно, но через три недели она уже привыкла к новому типу питания. А достигнутые результаты мотивируют ее придерживаться данной диеты.