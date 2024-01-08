Журналист Отар Кушанашвили заявил, что всех актеров из сериала «Слово пацана», которые сейчас находятся на волне успеха, очень быстро забудут.

Так он прокомментировал высказывание Никиты Кологривого, раскритиковавшего своих коллег. Актер заявил, что некоторые артисты действительно знают жизнь, а остальные лишь «играют, что знают эту жизнь».

«Я всегда это знал и всегда об этом говорил. Но вот что будет дальше: дальше их забудут, они никому не нужны», — написал в своем комментарии Кушанашвили.

Он выделил только Ивана Янковского, который исполнил в сериале роль Вовы Адидаса. У него имеются шансы самоутвердится. А вообще, стать знаменитостью можно только при наличии ума и харизмы, уверен журналист.