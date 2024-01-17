Журналист Отар Кушанашвили заявили, что актер из Никиты Кологривого гораздо хуже, чем из его голодного кота. Но при этом звезда «Слова пацана» позволяет себя пренебрежительные высказывания в адрес Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.

«Может быть, он искренне считает, что они ему не ровня. Хотя то, что я видел в исполнении Кологривого, — это игра хуже моего кота, когда кот выпрашивает у меня еду. Когда кот выпрашивает еду, он играет чуть выше уровнем, чем все, кого [режиссер Жора] Крыжовников снял в своем дерьме», — заявил Кушанашвили.

Он также отметил, что Смоктуновский, Абдулов и другие великие актеры вполне заслужили это звание. Их имена – это нечто сакральное, а критиковать их могут только люди, полностью утратившие чувство реальности.

Напомним, Кологривый ранее заявил, что Абдулов и Смоктуновский играли «скучные роли» для него и поэтому являются переоцененными актерами.