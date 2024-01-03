Киев запросил проведение экстренного заседания «Украина-НАТО» в связи с массированными ударами по военным объектам страны. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

Он заявил, что Североатлантический альянс уже ответил на запрос и поддержал заявления киевской стороны о необходимости организации чрезвычайного заседания.

По словам Кулебы, одной из ключевых тем, которые будут обсуждаться на этом мероприятии, станет усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сенатор Совфеда Сергей Цеков заявил, что Европа сильно пожалеет о своем отказе осуждать террористические удары Киева по Белгороду. Он отметил, что такие действия ЕС доказывают его стремление добиться эскалации конфликта на Украине.