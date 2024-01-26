Запад не должен считать провалы Украины в зоне боевых действий поводом для отказа в военной и финансовой помощи. Об этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию Foreign Affairs, передает «Газета.ру».

Киев, по словам Кулебы, не станет идти на переговоры даже в том случае, если западная помощь перестанет поступать вообще. Сейчас ситуация на поле боя становится все тяжелее из-за отсутствия боеприпасов и вооружений, но ВСУ продолжают держаться, оказывая отчаянное сопротивление.

Запад якобы пытается давить на Украину, склоняя ее к дипломатическому урегулированию конфликта, он затягивает поставки помощи, но все же будет вынужден возобновить их, чтобы исключить не выгодное для него поражение Киева, подвел итог Кулеба.

Напомним, ранее глава украинского МИД заявил, что если Запад перестанет поставлять оружие, ВСУ будут воевать лопатами. При этому он не упомянул, спрашивал ли об этом самих военнослужащих.