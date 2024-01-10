Критик Сергей Соседов рассказал, кто из российских звезд эстрады мог бы заменить Филиппа Киркорова. Он отметил, что зрители даже не заметили, что поп-короля вырезали из всех новогодних эфиров.

По мнению Соседова, музыкальные программы давно превратились в нечто обезличенное, поэтому песни Киркорова вполне мог бы исполнять Николай Басков. А композиции Баскова – Сергей Лазарев.

«И они в принципе могут петь песни друг друга. Это все обезличено. Можно ли себе представить раньше, чтобы песню из репертуара Зыкиной спела бы Пьеха? А песню из репертуара Пугачевой спела Ротару? Это было невозможно», — пояснил свою позицию музыкальный критик.

Также он отметил, что для зрителей подобные шоу превратились в «белый шум», более интересными для них являются ток-шоу, которые ведет, к примеру, Андрей Малахов.