В продаже появляется все большее количество моделей стиральных машин с более современным и усовершенствованным функционалом. Благодаря широкому разнообразию техники даже самый требовательный покупатель сможет подобрать наиболее подходящий вариант с учетом своих требований и финансовых возможностей. Главное – внимательно изучить предложения на рынке и определиться со своими пожеланиями. Тогда будет гораздо проще определиться с покупкой.

Если вы хотите купить стиральную машину в Москве, которая отличается длительным сроком службы и эффективной работой, рекомендуем обратить внимание на несколько важных параметров. Рассмотрим их более подробно.

Типы техники

В первую очередь вам стоит определиться с типом стиральной машины. На данный момент предлагается несколько вариантов. Все более широкое распространение получают встраиваемые модели. Они идеально вписываются в интерьер помещения. Их можно монтировать в кухонную мебель на этапе проектирования. Если стиральная машина предназначена для установки в небольшом помещении, рекомендуется отдать предпочтение модели с фронтальной загрузкой.

Следующий тип – стационарные машины. При необходимости технику можно встроить под стол или мойку. В данном случае важным параметром при выборе является высота стиральной машины. Еще один тип – техника без функции сушки. Отличительной характеристикой можно назвать то, что такие стиральные машины выдают влажное белье после стирки. Степень влажности определяется количеством установленных оборотов в режиме отжима. Ну и последний вид – машины с сушкой. В данном случае белье после стирки будет полностью сухим. Многие модели предусматривают функцию глажения.

Критерии при выборе стиральной машины

Техника, представленная на современном рынке, отличается по нескольким параметрам. С учетом размеров существуют компактные и ультраузкие, полноразмерные и узкие стиральные машины. В данном случае при покупке стоит ориентироваться на параметры помещения, в котором будет установлена техника.

Стиральные машины отличаются объемом барабана. От этого критерия зависит количество сухого белья, которое можно загрузить в машину для стирки. Объем барабана может составлять 5, 7, 10 и даже 12 кг. При выборе стоит ориентироваться на количество членов семьи и количество вещей, которое вы бы хотели постирать за один раз.

При покупке стиралки вам нужно определиться со стороной загрузки. На рынке представлены фронтальные или вертикальные стиральные машины. В первом случае в технике присутствует лицевая дверь, через которую загружается белье. В вертикальных моделях предусмотрена верхняя крышка.

Следующим важным параметром при выборе техники являются вместительность и максимальная загрузка. Этот параметр напрямую зависит от размера стиральной машины. Вы можете выбрать как компактную модель вместительностью от 2,5 до 4 кг, так и вариант свыше 7 кг.

Дальше нужно будет определиться с типом привода и двигателя. К преимуществам стиральных машин с коллекторным двигателем стоит отнести компактные размеры, простоту обслуживания и более доступную стоимость по сравнению с другими вариантами. Однако есть и некоторые недостатки, которые заключаются в шумности и достаточно высоком потреблении электроэнергии.

Можно рассмотреть вариант покупки стиралки с инверторным двигателем. Техника отличается компактностью, малошумностью. Она демонстрирует высокие обороты при отжиме и отличается экономичным расходом электрической энергии. Недостаток техники с инверторным двигателем заключается в дорогостоящем обслуживании.

Стиральная машина может быть оснащена асинхронным двигателем. Неоспоримые преимущества этой техники – бесшумность, простота обслуживания, невысокая стоимость. Если говорить о недостатках, то это низкая мощность и небольшой крутящий момент, который может со временем снижаться.