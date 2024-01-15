Актриса Кристина Асмус объявила о воссоединении с Гариком Харламовым. Впрочем – только для празднования дня рождения 10-летней дочери Анастасии.

Об этом рассказала сама Кристина. Причем в своем посте в социальной сети она довольно талантливо спародировала новости о знаменитостях, которые выходят в российских СМИ.

«Кристина Асмус и Гарик Харламов воссоединились ради дня рождения дочери. Они выглядели счастливыми рядом с красавицей-дочкой и с удовольствием позировали вместе. Сообщается, что мероприятие проходило в закрытом формате в самом масштабном развлекательном парке Москвы», – написала Асмус.

Бывшие супруги фотографировались вместе, но Харламов пребывал в состоянии легкого шока. Экс-возлюбленная слишком уж сильно к нему прижималась.