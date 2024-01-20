Моноспектакль «Я Здесь», который запланирован на 9 февраля, под угрозой срыва. Зрители не торопятся раскупать билеты, чтобы послушать, как сбежавший из России актер Анатолий Белый* (*признан в РФ иноагентом) читает стихи. Об этом пишет «Комсомолка».

Спектакль «Я Здесь» в постановке Е. Трухина должен пройти в Театре Грибоедова в Тбилиси. Билеты предлагаются в зависимости от ряда по цене 5-120 лари (в пересчете на рубли это порядка 1600-4000). Пока лишь треть зала занята. Зрители не слишком охотно платят за возможность послушать «поэтические тексты» в исполнении Белого* (*признан в РФ иноагентом). Автором стихов, написанных после начала СВО, является сам артист.

Осенью этот же моноспектакль сорвался в Париже. Вероятной причиной отмены также назывались плохо раскупаемые билеты.

Летом 2022 года Анатолий Белый* (*признан в РФ иноагентом) уволился из МХТ и уехал из России. Он не поддержал начало проведения спецоперации, за что был раскритикован. На российской сцене актер играл короля Лира, Мастера, Ивана Карамазова. В его фильмографии – больше 130 ролей в кино и сериалах.