Косатки пытались убить серого кита у берегов Сан-Диего

Приплывающие из Мексиканского залива косатки продолжают беспокоить отдыхающих на лодках в водах Южной Калифорнии, охотясь на дельфинов и кружа возле маломерных судов. Но в пятницу (26 января) возле г. Сан-Диего было задокументировано, как группа косаток атаковала взрослого серого кита, в течении примерно часа пытаясь убить и пообедать им. Источник: For The Win.

Кадры о произошедшей между представителями китообразных схватке были сняты капитаном Райаном Лоулером из калифорнийской компании Pacific Offshore Expeditions. Несмотря на яростное нападение, серый кит оказался слишком крупной добычей для косаток и в конечном итоге продолжил миграцию к местам кормления и спаривания у побережья Нижней Калифорнии.

Второй очевидец

Делейни Троубридж, также капитан Pacific Offshore Expeditions, описала эту же схватку в своем «Инстаграм» (соцсеть запрещена в РФ), начав свой пост словами: «Окровавленный и в синяках, но не сломленный».

Отчет Троубридж включал фото хвоста серого кита, на котором отчетливо заметны свежие раны от укусов косаток.

Она добавила: «В течение последних нескольких недель мы наблюдали, как косатки восточной тропической части Тихого океана нападают на дельфинов-белобочек и афалин, но сегодня их хищнические взгляды были устремлены на значительно более крупный приз: массивного взрослого серого кита».

«Несмотря на все усилия, продолжавшиеся почти час, косатки были вынуждены прекратили охоту и двинуться дальше».

Косатки из восточно-тропической части Тихого океана, довольно распространенные в Мексиканском и Калифорнийском заливе, считаются редкими гостями в водах Южной Калифорнии. Но это правило более не применяется.

Алиса Шульман-Джанигер из калифорнийского проекта «Косатки» сообщила для FTW Outdoors, что стаи косаток были зарегистрированы у Южной Калифорнии уже 18 раз в разные дни с 11 декабря 2023 года.

Хотя их присутствие всегда интересно любителям морских млекопитающих, но далеко не всем будет приятно, если косатки задержатся надолго.

В частности, один из комментаторов под постом Троубридж написал: «Боже, благослови этого кита и всех других, кого замучили эти косатки. Похоже, они устроили серьезную кровавую серию убийств в окрестностях Калифорнии, хотя обычно не задерживаются там надолго. Это может привести к самым разным проблемам».

Путешествующие косатки часто встречаются в заливе Монтерей и время от времени он посещают Южную Калифорнию.

Эти визитеры охотятся на различных морских млекопитающих, в том числе на детенышей серых китов, проплывающих через залив Монтерей вместе со своими матерями во время миграции в воды Аляски.