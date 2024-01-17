Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал порталу Ura.ru, чем грозят возможные поставки дальнобойного оружия США Украине и как защититься от этих угроз.

Он отметил, что Воронеж и Белгород уже столкнулись с террористическими атаками. В дальнейшем они могут лишь усиливаться, так как помимо беспилотников, Киев получит возможность использовать дальнобойные ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, уже известные SCALP и Storm Shadow, а также Taurus, над поставками которых пока только размышляет Германия.

Кроме того, Киеву обещают истребители F-16, способные нести самые разнообразные средства поражения.

Защитить приграничные регионы можно только с применением комплексного подхода. Он, по мнению Коротченко, должен сочетать в себе полный контроль воздушного пространства, для чего следует использовать связку из нескольких типов РЛС, радиоэлектронное подавление и зенитно-ракетные комплексы.

Из последних высокую эффективность продемонстрировали «Тор-М2» и «Бук-М3», производство которых следует постоянно наращивать.

Еще один способ борьбы с террористическими атаками ВСУ – это превентивные ракетные и артиллерийские удары по военным аэродромам, позициям РСЗО и предприятиям Украины, на которых может даже теоретически осуществляться сборка беспилотных аппаратов.