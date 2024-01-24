Спикер парламента Крыма Владимир Константинов иронично прокомментировал Указ президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Он назвал странным, что в этом документе не упомянуты пресловутые древние украинцы, которые якобы основали античные цивилизации.

В Указе говорится, что украинские правоохранительные органы и другие инстанции должны разработать комплекс мер по сохранению идентичности украинцев в приграничных российских регионах, передает РИА Новости.

Константинов отметил, что документ является полным бредом, не имеющим юридической силы. С таким же успехом Зеленский мог предъявлять претензии на пирамиды в Египте или на Колизей в Риме.

Не имеющие никаких политических перспектив политики во главе с Зеленскими, переполнены «больными фантазиями», которые стремятся успеть выплеснуть на бумагу в виде бредовых указов.