Американский Конгресс перед рассмотрением законопроекта о выделении финансирования на военную помощь Украине должен решить целый ряд других вопросов. Такое заявление сделал сенатор Крис Мерфи, представляющий штат Коннектикут, передает РИА Новости.

Мерфи заявил, что рассмотрение вопросов укрепления безопасности на мексиканской границе и дополнительного финансирования для Украины займет гораздо больше времени, чем планировалось ранее. Только после приема других, более важных законопроектов, Сенат продемонстрирует реакцию на запросы Киева.

В том же духе высказался и сенатор от Юты Майк Ли. По его словам, финансирование безопасности южной границы нужно рассмотреть более детально, поэтому Украине придется подождать реакции на свой запрос.

Демократы и республиканцы не могут прийти к общему мнению относительно дальнейшего финансирования Украины, из-за чего помощь ВСУ поставили на паузу.