В транспортном самолете Ил-76 находились не только экипаж и украинские военнопленные. Кроме того, на нем летела переговорная группа. Причем совсем не простая, сообщил портал «Блокнот.ру».

Авторы публикации отметили, что по мнению экспертов, сбили самолет зенитно-ракетным комплексом Patriot американского или Iris-T немецкого производства. По словам первого заместителя постпреда РФ в ООН Дмитрия Полянского, при подтверждении этих данных США или Германия могут стать соучастниками военного преступления.

Издание также приводит информацию телеграм-канала «Condottiero» о том, что в самолете находились переговорщики от главы Чечни Рамзана Кадырова, а также помощник бизнесмена Романа Абрамовича. То есть, те люди, которые фактически и организовывали обмены военнопленными.

Эти сведения косвенно доказывает и украинский канал «Резидент». Он пишет, что глава ОП Андрей Ермак призвал через Романа Абрамовича пока не сообщать маршрут полета транспортника. За это Офис президента Украины якобы готов продолжать обмены, а также пойти на уступки по транспортировке газа.

«Блокнот» отмечает, что второе – весьма сильный аргумент. Но теперь остается непонятным, кто именно пытается даже ценой сбитого самолета вывести Романа Абрамовича из игры. Впрочем, наиболее заинтересованной в этом является опять же Украина.

ЗРК не подчинялся главкому Залужному, Офис Зеленского, который подтверждает желание продолжить обмены, тоже вроде как не причем. И в такой ситуации получается, что атака на самолет – это дело рук Главного управления разведки и Кирилла Буданова. Именно он больше всех стремится разорвать абсолютно все связи с Россией, включая обмен военнопленными. Кроме того, ему выгодно подставить Залужного.