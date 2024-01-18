Бывший участник юмористического шоу «Comedy Woman», транслируемое на ТНТ, Александр Гудков решил вернуться в Россию. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источник, утверждающий, что видел Гудкова в аэропорту Шереметьево в Москве.

Комик покинул территорию Российской Федерации в конце 2022 года. Отмечается, что изначально он уехал в Турцию, а затем переехал в Узбекистан. В сентябре 2022 года на Гудкова было подано заявление в прокуратуру. Причиной стал клип-пародия «Я узкий» на песню SHAMANa «Я русский». Этот клип набрал на платформе YouTube свыше миллиона просмотров.

Заявление в прокуратуру подал председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков, в котором призвал возбудить против Гудкова уголовное дело по Ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды и унижения человеческого достоинства». Если будет подтвержден факт оскорбления, то Гудкову грозит срок лишения свободы от 2-х до 5-ти лет и сумма штрафа до 500 тысяч рублей.