Появление на поле боя БПЛА привело к возникновению совершенно нового восприятия вооруженного противостояния. Благодаря беспилотникам сегодня можно сидеть во вполне безопасном месте и наблюдать за своими усилиями через монитор компьютера, рассказал бывший комбат «Востока» Александр Ходаковский.

Он обратил внимание на то, что украинские операторы дронов сейчас гоняются с помощью БПЛА даже за одиночными солдатами. Подобный подход полностью меняет тенденцию ведения боевых действий.

По словам Ходаковского, лучшими операторами дронов оказываются бойцы, которые имеют хороший геймерский опыт. Они легко адаптируются к управлению беспилотными аппаратами. Причем это относится не только к российским, но и к украинским военнослужащим.

Ранее в сети распространилось видео с бойцом ВС РФ, который отвел удар украинского беспилотника от своих сослуживцев. Он вызвал дрон на себя, а затем резким движением уклонился от него. БПЛА взорвался рядом с военным, но не нанес ему никакого вреда.