Франц Клинцевич возглавляющий Российский союз ветеранов Афганистана, сообщил о расплате, которая настигла пилота Максима Кузьминова, угнавшего на Украину вертолет Ми-8.

Напомним, летчик не только передал российскую винтокрылую машину украинским военным, но еще и убил своих сослуживцев. За это он понес заслуженную кару, рассказал Клинцевич.

Издание «Царьград» приводит слова эксперта о том, что российский спецназ, обещавший добраться до предателя и наказать его, выполнил свое обещание. Официальной информации об этом пока нет, но сведения уже проверяются.

Ранее военный корреспондент Сергей Зенин после общения со спецназовцами, пожелавшими остаться анонимными, выяснил, что по Кузьминову уже работают и есть приказ на его ликвидацию.