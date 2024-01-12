Известный российский исполнитель Филипп Киркоров попал в грандиозный скандал из-за участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Артист поплатился за присутствие на данном мероприятии – с ним прервали сотрудничество известные фирмы и компании, кроме того российские телеканалы вырезали его участие с записей всех новогодних концертов и шоу.

Певца очень расстроили эти события, однако он не перестал заниматься творчеством. Он принял решение выпустить новую композицию под названием «Слухи». В тексте пенсии говорится, что певца не стоит судить слишком строго, ведь он всего лишь обычный человек.

«Не верьте слухам, виноват в этом лишь первый снег. И виновата, может, моя усталость», — говорится в тексте композиции.

Стоит отметить, что автора и композитора песни певец не стал указывать. В качестве обложки своего нового трека он выбрал три белых маски на черном фоне.