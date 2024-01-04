Координатор по стратегическим коммуникациям СНБ в Белом доме Джон Кирби не захотел раскрывать количество уничтоженной на Украине западной техники. Он заявил, что этой информацией владеет командование ВСУ, которому следует задавать подобные вопросы, передает ТАСС.

Сейчас создается система подотчетности, которая позволит Западу контролировать использование Киевом натовской техники и вооружений. Для этой цели на Украину уже отправлены специально обученные люди. Это необходимо, чтобы американцы и власти США удостоверились, что ВСУ используют переданные им средства поражения должным образом.

Кирби также заявил, что случаев масштабной коррупции, связанной с оружием и техникой Запада, на Украине замечено не было, все материальные ресурсы, по предварительной информации, применяются по назначению.

Ранее издание Forbes написало, что после передачи Украине танков «Абрамс» в течение двух месяцев так и не появилось ни единого упоминания о них. Боевые машины будто растворились в воздухе.