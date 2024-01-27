Кинопроизводитель «Уорнер Бразерс» ставит на объединение игр и фильмов

Самая важная миссия главы «Уорнеров» Дэвида Заслава – привести Warner Bros. Discovery к победе в войнах между сервисами потокового вещания. Но он также видит для компании прибыльную возможность захватить значительную часть геймерского рынка. Источник: Variety.

Глава WB Discovery, который в каждом коротком интервью на вопрос о прибылях и убытках хвастает мощью богатого запаса интеллектуальной собственности компании-кинопроизводителя, в третьем квартале 2023 года объявил о планах по наращиванию производительности подразделения видеоигр, которое, по его словам, «последовательно растет и имеет один из самых высоких показателей рентабельности инвестиций среди всех наших предприятий».

Именно здесь любовь Заслава к франшизам вроде DC и «Игры престолов» встречается с его намерением доминировать в игровой индустрии, стоимость которой достигла почти 200 миллиардов долларов (17,8 трлн. руб.).

Несмотря на то, что Warner Bros. Games «меньше, чем некоторые ведущие игровые компании», в частности Electronic Arts, Ubisoft, Nintendo и Take-Two Interactive, а также конкуренты-издатели Sony PlayStation и Microsoft Gaming, игровое подразделение «Уорнеров» сумело обеспечить «сопоставимую» операционную прибыль и «наращивает [свой] вес» благодаря четырем объектам интеллектуальной собственности в игровом мире, каждый из которых оценивается концерном в миллиард долларов: «Гарри Поттер», DC, «Игра престолов» и «Смертельная битва».

«Очень последовательное послание, исходящее от исполнительного уровня Warner Bros. Discovery, базируется на важности франшиз», – сообщил для Variety Дэвид Хаддад, руководитель Warner Bros. Interactive. «Играм отводится уникальная и ответственная роль в сохранении актуальности наших франшиз, поддержании их резонансными и захватывающими, поскольку в мире существует множество людей, интересующихся совокупным контентом, и игры здесь служат отправной точкой».

Сверхприбыльные игры WB

Две франшизы, от которых «Уорнер Бразерс» получил наибольшую прибыль в 2023-м – это «Mortal Kombat», проданный в количестве 3 миллионов копий с момента сентябрьского релиза и «Гарри Поттер» с запуском в феврале прошлого года «Наследия Хогвартса», продажи которого превысили 24 миллиона копий и стали самой продаваемой игрой 2023 года во всем мире, по утверждению Warner Bros.

Эти впечатляющие показатели продаж привлекли внимание Заслава и финансового директора концерна Гуннара Виденфельса, сосредоточенных на преуменьшение огромного долга корпорации после слияния, чтобы сигнализировать отрасли о новом любимце «Уорнеров» на пути к прибыльности.

«Я дважды и трижды проверил некоторые показатели, потому что это отличная инвестиционная возможность», – заявил Виденфельс во время телеконференции в третьем квартале, добавив, что он «ошеломлен тем, что мы не инвестируем больше [средств] в эту возможность. Мы собираемся плотно заняться этим упущением».

Гендиректор Warner Bros. Discovery по глобальному стримингу и играм Джей Перретт рассказал Variety, что ключом к достижению корпоративных показателей является поиск способов сделать ценную интеллектуальную собственность «более чем одним большим хитом каждые три или четыре года».

«Мы хотим, чтобы он был «всегда включен». И хорошая новость в том, что игровое пространство вполне подходит для этого», – пояснил Перретт.

Он имел в виду успех, которого в последнее время добились крупные франшизы, предлагая не только эффектные видеоигры для консолей и ПК, но и живые сервисы, мобильные и бесплатные игры, и все это в рамках определенной вселенной. Перретт сообщил, что именно такую комбинацию он хочет «создать» для каждого из наиболее ценных франшиз «Уорнер Бразерс», но добавил, что игровые проекты корпорации находятся в «длительном цикле», поэтому данный план не может быть реализован в 2024 году.

«Игра престолов» и «Супермен»

В условиях смещения игрового акцента с консолей и ПК по графику выпуска на три-четыре года хорошим примером того, чего следует ожидать от «Уорнеров», являются мобильные игры, такие как «Игра престолов: Завоевание». Это сохраняет телевизионную франшизу в памяти людей между телевизионными сезонами. Перретт подчеркнул, что успех этой игры означает «постоянный поиску того, что еще мы можем сделать в мире «Игры престолов», а теперь еще и «Дома Дракона», одной из наших самых больших и популярных среди аудиторий франшиз».

Когда дело доходит до расширения корпоративного игрового сегмента, ориентированного на DC, Перретт и Хаддад будут обращаться к новому руководству DC Studio – Джеймсу Ганну и Питеру Сафрану, заявившими о планах по включению видеоигр в свой обновленный канон в будущем.

«Честно говоря, между киностудиями и игровым бизнесом не было столь тесной связи, как следовало. А Джеймс на самом деле геймер, поэтому очень полезно иметь у руля кого-то, кто увлечен этим», – объяснил Перретт, добавив, что Warner Bros. Games «активно взаимодействует с [Ганном и Сафраном] по основным франшизам во вселенной DC».

Однако план «Уорнеров» не состоит в том, чтобы быть «религиозным» в отношении проектов, создаваемых в разных подразделениях корпорации. «Пока они работают над названием следующего фильма о Супермене, мы не будем выпускать игру о Супермене исключительно потому, что чувствуем себя обязанными киносегменту», – отметил Перретт. «Мы должны делать что-то, обладающее смыслом для игровой стратегии, для фанатов и потребителей».

В своем отчете с прогнозами на 2024-й аналитики Deloitte выявили сильную корреляцию между успехом кинопроектов и телешоу с предложением видеоигр, основанных на одной и той же интеллектуальной собственности, отметив, что у некоторых из 50 самых кассовых фильмов 2023 года есть соответствующие хитовые игры. По оценкам аналитиков, доля кассовых сборов кинотеатров от интеллектуальной собственности на видеоигры к 2025-му удвоится, и что к этому моменту большинство ведущих американских стримеров станут домом для шоу, основанных на играх, после огромного успеха сериала HBO «Одни из нас», адаптация одноименной игры для «Плейстейшен».

«Если вы посмотрите на компании, у которых есть крупные потоковые платформы, вы увидите, что отток подписчиков у них составляет около 3% в месяц», – сообщил аналитик Deloitte Кевин Уэсткотт.

«Игры с реальными игроками – те, о которых сейчас говорит игровая индустрия – имеют очень и очень низкий уровень оттока по сравнению со стримингом. Поэтому все больше и больше компаний потокового вещания приходят к мысли «почему бы нам не ввести игры в наш развлекательный контент». У игр меньший отток подписчиков, но и у музыки также меньший отток. Поэтому я рекомендую нашим клиентам подумать о предложении целого ряда других видов цифровых развлечений. Почему бы не объединить их подкасты, цифровые книги, игры и потоковое видео в единую, более комплексную подписку?».

Единый строй развлекательного контента

Как глава отдела потокового вещания и игр, Джей Перретт, разумеется, очень хотел бы, чтобы стриминг Max и геймерский сегмент «Уорнер Бразерс» объединились в той или иной форме. Однако приобретенному у HBO стримингу еще нужно научиться «ходить» с теле- и кинопрограммами, прежде чем он сможет работать с играми.

«У нас много идей, и мы считаем, что существует естественное сотрудничество [между подразделениями], которое должно выйти на передний план», – пояснил Перретт.

«Реальность такова, что первый шаг в развитии Max – это улучшение основ. И как часть этого, большая часть нашей энергии сейчас в течение первых двух третей 2024-го направлена ​​​​на то, чтобы перезапустить стриминг, изменить его формат и донести до потребителей по всему миру. Если ориентироваться на конец 2024 года и на 2025-й, то это высвободит ресурсы в нашей инженерной сфере, позволить им экспериментировать с некоторыми идеями, имеющимися у нас есть по взаимосвязи игр и потоковой передачей».

Учитывая, что все время и деньги в 2023-м были потрачены на «Наследие Хогвартса», основной игровой франшизой «Уорнеров» является именно «поттерверс». Это включает в себя ранее анонсированную игру, посвященную квиддичу, исключенному из «Наследия Хогвартса» и проходящему в настоящее время бета-тестирование.

В ближайшее время Warner Bros. Games запустит «Отряд самоубийц: Убить Лигу Справедливости» (релиз 2 февраля), а также выведет в широкий прокат свою бесплатную игру «MultiVersus» (в ней будут персонажи, принадлежащие Warner Bros., готовые к поединкам между собой). Забегая вперед, уорнеровская студия разрабатывает также однопользовательский экшен с открытым миром «Чудо-женщина».

Поскольку большинство старых голливудских компаний перевели свой игровой бизнес на модели лицензирования, Warner Bros. Games остается единственной крупной студией с собственным бизнесом по производству видеоигр, за исключением Sony Pictures, работающей со своим корпоративным собратом PlayStation под эгидой корпорации «Сони».

«Является ли эта стратегия лучшей, чем аутсорсинг – спор, продолжающийся уже лет 25-30», – заявил Уэсткотт.

«Все видели, как несколько киностудий ранее пытались внедрить это у себя, и пришли к выводу: очень сложно одновременно разрабатывать игры Triple-A и крупные блокбастеры, проще лицензировать интеллектуальную собственность и поручить игры кому-то, кто действительно хорош в этом. Я бы сказал, что нет ни одной полностью успешной модели. Вопрос в том, хотите ли вы направить на это основной потенциал своей компании? Создание высококачественных игр – совсем другое, нежели производство телесериала, для этого нужна совершенно иная команда».

«Наша макро-цель – обеспечить как можно больше взаимодействия с фанатами», – добавил Хаддад.

С учетом более чем 707 миллионов часов у «Наследия Хогвартса», потраченных на него геймерами в 2023-м, подразделение Warner Bros. Games, безусловно, добилось хороших успехов.