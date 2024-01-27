Известный российский кинокритик Лидия Маслова высказалась о новой картине режиссера Михаила Локшина, снятой по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Лидию Маслову не очень впечатлила новая экранизация знаменитой книги, она подвергла критике многие моменты в фильме.

Эксперт отметила, что часть повествования в фильме точно совпадают оригинальному сюжету романа Булгакова. Однако критику не понравилось решение создателей фильма сосредоточится на любовной линии, ведь в оригинале она не занимает центральную позицию.

«Другими словами, из фильма убрали большую часть юмора Михаила Булгакова. Теперь зритель не увидит привычных «дуракаваляний» Коровьева, Бегемота и Азазелло», – заявила Маслова.

Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина вышел в прокат 25 января. Светская премьера состоялась несколько ранее в московском кинотеатре «Октябрь». Главные роли исполнили Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита), Аугуст Диль (Воланд), Юрий Колокольников (Коровьев), Алексей Розин (Азазелло), Полина Ауг (Гелла) и многие другие.