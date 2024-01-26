Сразу три южнокорейские кинокомпании включить в работу над адаптацией русского сериала «Мажор». На роль русского актера Павла Прилучного выбрали звезду «Потомков солнца», корейского актера Ан Бо-хена.

Съемками адаптации «Мажора» занимаются Big Ocean ENM, Studio S и B.A. Entertainment. Премьерная серия была показана 26 января. Адаптацию русского сериала планируют выкладывать на стриминговых платформах не только в Южной Корее, но и по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Глава Big Ocean ENM Инсу Шин признался, что русской сериал имеет настолько «интригующую концепцию», что его удалось легко адаптировать под корейскую культурную специфику. Основу сюжета оставили российскую – «мажор» расследует преступления, используя деньги и связи родителей. Правда, суть самих дел пришлось поменять, потому что специфика преступлений в России и Южной Корее отличается, подчеркнули создатели адаптации.