Из-за существенной «просадки» стратегического тыла, которым для Украины является Запад, ей придется идти на переговоры и заключать мир на условиях России. В этом полностью уверен киевский политолог Андрей Золотарев.

Он обратил внимание на то, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе конфликт на Украине уже не является ключевой темой. Участники мероприятия обсуждают энергетические и социальные проблемы, глобальное потепление и другие темы, никак не связанные с противостоянием, передает РИА Новости.

Это плохо для Киева, так как чтобы иметь возможность ставить свои условия на переговорах, ему необходим мощный стратегический тыл. Но Запад постепенно отказывается исполнять эту роль, что является плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского.

Он сам настраивает против себя и европейские государства, которые не хотят принимать его агрессивную антироссийскую риторику, и Глобальный Юг, не собирающийся поддерживать так называемую «формулу мира».