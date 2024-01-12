Артиллерия и авиация ВС РФ наносят массированные удары по мостам на украинской территории. Это необходимо, чтобы создать Киеву серьезные проблемы с логистикой, заявил военный аналитик Михаил Жирохов.

Он отметил, что атаки на мосты проводятся всеми имеющимися в распоряжении российских войск средствами поражения. По ним бьет как артиллерия, так и самолеты с вертолетами, передает РИА Новости.

По мнению киевского эксперта, это лишь первый этап операции по созданию «санитарных зон». Россия намерена максимально отодвинуть ВСУ и не дать им вернуть утраченные позиции, чтобы вновь наносить ракетные удары по территории РФ.

Напомним, ранее о создании таких зон говорил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что это необходимо для предотвращения атак на мирные приграничные города.