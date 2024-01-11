После выхода России из зерновой сделки Украина создала собственные «коридоры», по которым пытается вывозить сельскохозяйственную продукцию из страны. Командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа заявил, что для обеспечения безопасности этих маршрутов Киев «намерен привлечь» военные корабли НАТО.

Он отметил, что в данный момент идет лишь обсуждение этого вопроса с Североатлантическим альянсом, который якобы выразил готовность охранять грузовые суда, которые идут в украинские порты.

«Идут такие переговоры, в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в порты Украины. И когда они будут реализованы или нет, сейчас нет информации. Я лично просил об этом у партнеров», – цитирует агентство ТАСС интервью Неижпапы «Украинской правде».

Командующий ВМС Украины также заявил, что помимо двух минных тральщиков, переданных Киеву Великобританией в конце прошлого года, еще два предоставят Нидерланды.