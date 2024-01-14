В воскресенье, 14 января, в Давосе пройдет уже четвертая встреча на уровне советников по национальной безопасности по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Агентство Keystone-ATS предполагает, что она станет последним саммитом по этой теме.

Ранее подобные встречи уже проводились в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте. Журналисты агентства недоумевают от того, сколько можно перемалывать одни и те же «10 пунктов», придуманных украинским лидером. Они уверена, что новый саммит под председательством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса станет завершающей.

«Мы не можем говорить об этом плане годами», – рассказали журналистам высокопоставленные швейцарские источники.

Также они отметили, что в саммите примут участие представители 90 стран мира. От Соединенных Штатов в Давос приедет советник Байдена Джейк Салливан, который обязательно выскажет Киеву уверения в полной его поддержке. Китай решил встречу проигнорировать.

По мнению все тех же источников, от мероприятия никто ничего серьезного не ожидает. Отсутствие России и ее предложений делает «формулу мира» слишком уж неполной. Но все же участники намерены обсудить те вопросы, которые будут обговариваться с РФ.