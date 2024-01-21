Советский и российский певец и автор песен Кай Метов, недавно блеснувший на шоу «Суперстар!», признался в любви телеведущей Лере Кудрявцевой.

59-летний исполнитель прокомментировал пост Кудрявцевой в телеграм о разводе с мужем. Он отметил, что не ожидал, насколько все серьезно.

«Чувствовал большую поддержку во время проекта, и это мне давало дополнительные силы. Она публичный человек, но нужно держаться, не показывать свои внутренние переживания, хотя они есть. Желаю, чтобы с ней был достойный человек, который ее будет любить», – заявил Кай Метов.

Лера Кудрявцева сообщила о разводе с хоккеистом Игорем Макаровым 12 января. Она написала, что главная причина – это злоупотребление супруга алкоголем.