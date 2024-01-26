Звезда 90-х годов прошлого столетия Кай Метов два года назад потерял маму. Несмотря на то, что уже прошло время, ее смерть остается серьезной душевной травмой артиста.

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая пригласила Кая в шоу «Секрет на миллион», совершенно не ожидала от него столь эмоциональной реакции в ответ на вопрос о смерти матери. Певец расплакался прямо в студии, вспоминая о ней.

Он пояснил, что мама всегда была его лучшим другом и опорой в тяжелые времена, поэтому артист очень тяжело переживает ее смерть.

Также Метов рассказал о гражданской жене Анастасии, с которой живет 10 лет. Она на 28 лет младше исполнителя, но поддерживает его во всем. Ранее на вопрос, почему пара до сих пор не узаконила отношения, Анастасия рассказала, что это никому не нужно.

Кай Метов в 2024 году будет отмечать 60-летие. В конце прошлого года певец принял участие в шоу «Суперстар!», в котором поразил зрителей своим талантом и способностью перевоплощаться. Он не победил, заняв лишь 4 место в финале, однако обеспечил новый старт своей музыкальной карьере.