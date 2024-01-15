14 января в швейцарском Давосе прошла встреча, участники которой в четвертый раз обсуждали «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского. В швейцарском парламенте назвали дискуссию пропагандистским действом и подвергли ее критике.

Обсуждения «мирного плана» не получилось, так как мероприятие фактически было превращено в пропаганду помощи ВСУ в конфликте и новым способом Зеленского выпросить оружия и денег.

«Участия лишь одной из сторон конфликта в процессе по мирному урегулированию недостаточно. Нам придется так или иначе найти способ включить в этот план Россию. Без участия России мира не будет», — прокомментировал встречу глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Также он добавил, что эта дискуссия вполне может оказаться последней, так как нет никакого смысла обсуждать одно и то же по кругу без участия России.