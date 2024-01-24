Врач-кардиолог Ольга Бакерия рассказала, почему у человека может резко понизиться артериальное давление. Три главных причины снижения АД специалист перечислила в своем Телеграм-канале.

По словам кардиолога, у малоподвижных и пожилых людей артериальное давление может понизиться из-за резкой смены положения тела. Такое состояние называется ортостатической гипотензией.

Кроме того, давление может снизиться у человека после приема пищи. Чаще всего такое состояние возникает у пациентов, имеющих исходное повышенное давление или заболевание вегетативной нервной системы. В таком случае причиной может быть употребление пищи с низким содержанием углеводов и питьем большого количества жидкости.

Третья причина – это длительное стояние на ногах. Как правило, по словам кардиолога, подобные состояния чаще всего встречаются у подростков и детей.

Специалист отметила, что в любом случае стоит обратиться за медицинской помощью. Если же давление упало до очень низких значений, а состояние человека значительно ухудшилось, то нужно срочно вызвать скорую помощь.