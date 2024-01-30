Журналисты издания News.ru пообщались со специалистом в области кардиологии доктором Игорем Видяскиным. Специалист назвал основные симптомы, возникающие во время инфаркта миокарда.

По словам кардиолога, инфаркт миокарда сопровождается резкой жгучей болью в области груди. Однако есть и ряд других симптомов, среди которой – боль за грудиной. Человек может ощущать жгучую, давящую резкую и сжимающую. Боль может распространяться на левое плечо, шею и даже на нижнюю челюсть.

«При инфаркте боль длится более 15 минут и не проходит после приема нитроглицерина», – заявил специалист.

Кроме того, признаком инфаркта могут являться также отдышка и ощущение нехватки воздуха при отсутсвии физической нагрузки. Кроме того при инфаркте миокарда учащается пульс, может появиться тошнота и рвота.

«При инфаркте может быть и боль в верхней части живота, головокружение, паника и даже потеря сознания», – зарезюмировал кардиолог.

Если у человека возникли вышеперечисленные симптомы или даже один из них, то следует незамедлительно вызвать скорую помощь.