Татьяна Липницкая (сценический псевдоним – Бьянка) родилась в 1985 году в Минске. С 10 лет она начала петь в хоре, а затем выступала с эстрадным ансамблем. В юности артистка участвовала во многих музыкальных конкурсах. В 16 лет она получила гран-при международного конкурса юных исполнителей «Мальва».

Известность в России ей принесло сотрудничество с рэпером Серегой (Сергей Пархоменко). Будучи уже достаточно знаменитым, рэпер пригласил свою землячку для работы в Москву. Ради сотрудничества с Серегой, Бьянка даже отказалась представлять Белоруссию на Евровидении. В 2005 году она выпустила песню «Лебединая», ставшую саундтреком фильма «Бой с тенью». Эта композиция принесла певице громкий успех.

В 2018 году артистка вышла замуж за гитариста из своего музыкального коллектива Романа Безрукова. Однако семейная жизнь не задалась, и супруги подали на развод. Артистка долго не говорила о своей личной жизни. И только в декабре 2023 года в одном из своих интервью заявила, что готова к новым отношениям.

Многие поклонники артистки задаются вопросом, почему Бьянка сильно набрала в весе. По словам певицы, несмотря на то, что она придерживается правильного питания, ей тяжело сбросить лишний вес из-за проблем со здоровьем. Также она страдает отечностью.

Сейчас певица продолжает свою творческую карьеру, активно выступая в России. Ближайшие концерты Бьянки запланированы на 7 февраля в Самаре и 8 февраля в Казани.