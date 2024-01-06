В 2022 году известный российский певец и композитор Максим Леонидов покинул территорию России. После начала специальной военной операции ВС России на Украине он высказался против нее, заявив, что «никогда не скрывал свою позицию». Артист опубликовал в своих соцсетях песни на украинском языке, отметив, что всегда будет поддерживать того, против кого «направлена агрессия».

Когда артист перебрался в Израиль, то он заявил о своем решении остаться там жить. При этом он заявил, что принял решение об отъезде из РФ еще до начала спецоперации.

«Мои планы – сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет в школу учиться в израильскую, думаю, что с сентября. У нас двое детей. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами, в Израиле», – заявил Леонидов.

Однако в конце 2023 года Максим Леонидов вновь вернулся на территорию России.

Я работаю в разных странах, поэтому сказать, где я провожу большую часть своего времени, затруднительно. Пока живу в Израиле и в России одновременно», — объяснил свой приезд в РФ Леонидов.

Журналист Михаил Шахназаров считает, что на Леонидова должны обратить внимание правоохранители, так как он распространял фейки о действиях ВС РФ.