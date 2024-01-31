Как Юрий Недре объединил менеджеров по управлению IT проектами.

История возникновения Европейской Ассоциации IT менеджеров.

Юрий Недре является специалистом в сфере управления IT проектами. Он давно известен в профессиональных кругах благодаря ряду публикаций собственных материалов, посвященных стратегиям, методам и инструментам управления в IT-проектах. В конце 2023 года стал особенно узнаваемым среди коллег и большой аудитории после объявлении о начале работы Европейской Ассоциации IT-Менеджмента (ITMAE). Это событие стало одним из самых ярких в сфере за весь 2023 год.

Задачи ITMAE

По заявлению самой Ассоциации, которое она разместила на сайте, ключевой задачей является синхронизация стандартов и унификация задач в управленческой сфере IT-проектов. Создание стандартов для каждого участника отрасли подразумевает формирование конкретных практических инструкций, а также инструментальных решений, которые будут понятными для каждого. Также ассоциация работает над другими направлениями:

В ITMAE начали работы, направленные на формирование сообщества профессионального уровня, которое получит доверие со стороны рынка. Внутри самой платформы запущена специальная дискуссионная платформа, где собраны профессионалы сферы управления в IT проектах. На ней происходит обсуждение актуальных проблем, важных вопросов, где можно получить ответы от профессионалов, обрести некоторые знания в практике.

Ассоциация фактически стремится обеспечить возможность пользователям ориентироваться, а также развиваться в направлении управления проектами в IT. Организация занимается разработкой универсальной матрицы способностей и обязанностей, которые должны иметь современные менеджеры в данном направлении. Это позволит менеджерам хорошо ориентироваться на собственном карьерном пути, быть максимально эффективными и успешными в своей деятельности.

Таким образом, деятельность Ассоциации направлена сразу на несколько направлений, охватывая нишу с разных сторон.

Главное о Юрие Недре

Говоря об Ассоциации стоит отдельно рассказать и о Юрие Недре, ее основателе. Он выступает автором идеи создания ITMAE, а также одним из соучредителей. Опыт и знания, которыми обладает Юрий, легли в основу самой идеи формирования Ассоциации.

Недре имеет свыше 10 лет реального опыта в управленческих IT-проектах. За время своей трудовой деятельности завершил свыше 50 проектов, в которых осуществлял эффективное управление более чем 50 командами. Большинство из этих команд были созданы с нуля, а направление самих проектов существенно отличались:

Автомобилестроение.

E-commerce.

Охрана труда и безопасность.

Работал с целым рядом проектов крупных компаний, среди которых Coca-Cola, Pfizer, Haval, StoraEnso, Cisco и другие. Деятельность Юрия затрагивала реализацию проектов не только в РФ, но и во многих странах ЕС. Зачастую возникала потребность в объединении работы сразу нескольких команд и разных инструментов для эффективного управления проекта.

Разработка проекта по цифровизации процессов относящихся к сфере безопасности и экологии для StoraEnso охватывала работу заводов, расположенных в 15 странах. Чтобы создать проект и провести грамотное строительство обучающего центра для Тойоты с соблюдением японских стандартов, Юрию пришлось проходить дополнительное обучение непосредственно в Японии.

Наличие подобного международного опыта дает возможность быстро определять проблемы и критически важные факторы, которые могут повлиять на реализацию конкретного IT-проекта и функционирование команды. Одной из серьезных проблем оказалось отсутствие единых стандартов в сфере управления подобными проектами. Методы, которые в одной ситуации оказывались эффективными, в другой могли существенно навредить.

Отсутствие общепринятых, понятных и определенных ориентиров, как проводить оценку в разных ситуациях и какие инструменты применять, подтолкнуло Юрия к созданию Ассоциации Европейского IT-менеджмента. Это должно стать основой для создания в сообществе с другими профессионалами единого стандарта работы, а также позволит решить проблемы, которые проявились в международном практическом опыте.

Деятельность Юрия Недре в Ассоциации

На текущий момент Юрий, вместе с коллегами, сумел собрать в ассоциации огромную публично доступную базу знаний, посвященную управлению IT-проектами. В ее состав входят различные методы и подходы, рассмотренные с разных точек зрения. Все опубликованные материалы имеют открытый доступ на сайте ITMAE.

Дополнительно команда созданной Ассоциации ведет работы над развитием ряда публичных каналов для осуществления эффективной коммуникации, а также коллаборации. В ходе подобной деятельности профессионалы и эксперты в сфере могут поделиться собственным опытом и даже разместить авторские статьи, найти единомышленников для дальнейшей деятельности.

Также стоит отметить публикацию Юрием Недре отдельного, самостоятельно разработанного и запущенного специального инструмента для IT-менеджеров. Это специальный фреймворк, предназначенный для подготовки ПО S(crum)-Light. Он создан для облегчения деятельности управленцев в сфере IT-менеджмента. Инструмент не использует сложную философию и понятен в использовании. Он максимально упрощен для легкого применения любым человеком. Также Юрий издал книгу, где подробно рассказывает об эффективных способах использования фреймворка в деятельности.

Юрий Недре сегодня выступает одним из наиболее активных и заметных специалистов в данном направлении. Своим примером он показал, что сами специалисты, работая сообща, могут решать проблемы отдельных отраслей, а не ждать определенных действий, выполненных крупными компаниями или отдельными государствами. В ближайших планах Ассоциации и Юрия — стандартизация деятельности управленцев и руководителей в сфере IT. Нам остается пожелать Юрию Недре и всей команде ITMAE успехов в реализации поставленных задач, а также следить за дальнейшим развитием событий.