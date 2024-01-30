Остекление балконного блока должно быть качественным, чтобы через него не происходила потеря тепла и в помещение сохранялась комфортная температура. Состоит конструкция из двери и окна, от нее зависит комфорт не только на балконе, но и в смежном помещении.
Виды балконных блоков
Производители предлагают несколько типов пластиковых балконных блоков. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретного помещения.
Стандартный
Наиболее распространенный вариант в стандартных квартирах. Блок имеет распашную дверь и одно сплошное окно, которое может быть расположено слева или справа. По желанию заказчика дверь может быть оборудована откидным механизмом проветривания. Плюсы:
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стоимость ниже, чем у остальных видов;
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минимальный риск поломок, так как отсутствует сложная фурнитура;
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долгий срок эксплуатации;
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широкий выбор размеров;
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хорошее прохождение света из-за минимума перегородок;
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простота мытья стекол.
Такой тип ПВХ блока отлично справляется со своими функциями и легко вписывается в любой интерьер.
С поворотно-откидной створкой
Дверь остается распашной, а окно не глухое, а имеет одну или две створки. Используется поворотно-откидная система открытия. Механизм может быть установлен на обеих створках по пожеланию заказчика, но цена от этого повышается. Плюсы варианта такие:
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удобство мытья окна со стороны помещения;
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улучшенное проветривание;
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возможность зимнего проветривания;
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более безопасный вариант для семей, в которых маленькие дети любят опираться на оконные рамы.
Распашная система открывания окна потребует наличия свободного пространства в комнате, что следует учитывать при выборе этого варианта.
Два окна и распашная дверь посередине
Применяется при длинном балконе в квартире-студии. Дверь распашная, окна могут быть глухими или открывающимися (одно или оба). Створки окон всегда имеют поворотно-откидной механизм. Купить балконный блок такого типа можно практически у всех производителей.
Панорамный блок
Он также называется французским. Устанавливается на всю высоту стены. Это вариант для просторных помещений, преимущественно в частных домах. В многоэтажках такой блок требует серьезной перепланировки. Особенности этого типа:
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распашная или раздвижная дверь;
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максимальное количество поступающего света;
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визуальный эффект увеличения площади помещения.
Это самый дорогой вариант конструкции, который требует особенно качественных и надежных материалов.
Этапы установки
Установка балконного блока занимает один день. Работы могут проводиться в любое время года.
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Демонтаж старого балконного блока.
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Сборка нового блока. Чаще всего конструкция поставляется в разобранном виде. Предварительная сборка необходима для проверки совместимости элементов.
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Монтаж отливов.
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Установка балконного блока.
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Заделка зазоров между стеной и блоком.
При заказе у производителя балконного блока сразу можно заказать и услуги по его установке. Обязательно при выборе конструкции следует обращать внимание на наличие гарантии.