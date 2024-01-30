Остекление балконного блока должно быть качественным, чтобы через него не происходила потеря тепла и в помещение сохранялась комфортная температура. Состоит конструкция из двери и окна, от нее зависит комфорт не только на балконе, но и в смежном помещении.

Виды балконных блоков

Производители предлагают несколько типов пластиковых балконных блоков. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретного помещения.

Стандартный

Наиболее распространенный вариант в стандартных квартирах. Блок имеет распашную дверь и одно сплошное окно, которое может быть расположено слева или справа. По желанию заказчика дверь может быть оборудована откидным механизмом проветривания. Плюсы:

стоимость ниже, чем у остальных видов;

минимальный риск поломок, так как отсутствует сложная фурнитура;

долгий срок эксплуатации;

широкий выбор размеров;

хорошее прохождение света из-за минимума перегородок;

простота мытья стекол.

Такой тип ПВХ блока отлично справляется со своими функциями и легко вписывается в любой интерьер.

С поворотно-откидной створкой

Дверь остается распашной, а окно не глухое, а имеет одну или две створки. Используется поворотно-откидная система открытия. Механизм может быть установлен на обеих створках по пожеланию заказчика, но цена от этого повышается. Плюсы варианта такие:

удобство мытья окна со стороны помещения;

улучшенное проветривание;

возможность зимнего проветривания;

более безопасный вариант для семей, в которых маленькие дети любят опираться на оконные рамы.

Распашная система открывания окна потребует наличия свободного пространства в комнате, что следует учитывать при выборе этого варианта.

Два окна и распашная дверь посередине

Применяется при длинном балконе в квартире-студии. Дверь распашная, окна могут быть глухими или открывающимися (одно или оба). Створки окон всегда имеют поворотно-откидной механизм. Купить балконный блок такого типа можно практически у всех производителей.

Панорамный блок

Он также называется французским. Устанавливается на всю высоту стены. Это вариант для просторных помещений, преимущественно в частных домах. В многоэтажках такой блок требует серьезной перепланировки. Особенности этого типа:

распашная или раздвижная дверь;

максимальное количество поступающего света;

визуальный эффект увеличения площади помещения.

Это самый дорогой вариант конструкции, который требует особенно качественных и надежных материалов.

Этапы установки

Установка балконного блока занимает один день. Работы могут проводиться в любое время года.

Демонтаж старого балконного блока. Сборка нового блока. Чаще всего конструкция поставляется в разобранном виде. Предварительная сборка необходима для проверки совместимости элементов. Монтаж отливов. Установка балконного блока. Заделка зазоров между стеной и блоком.

При заказе у производителя балконного блока сразу можно заказать и услуги по его установке. Обязательно при выборе конструкции следует обращать внимание на наличие гарантии.