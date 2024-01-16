16 января легендарному актеру Василию Лановому могло бы исполниться 90 лет, но к сожалению, он не дожил до этого юбилея. В память о нем портал Metro взял интервью у Эммы Малой, которая была художником по костюмам самого знаменитого фильма артиста «Офицеры».

«Лановой никогда не был военным, но у него была эта военная косточка. Военная форма любого образца садилась на него ладно, смотрелась естественно. Его военная выправка была какого-то высшего уровня», — рассказала Малая.

Она также отметила, что Лановой не был уверен в успехе фильма и не особо хотел в нем сниматься, заявляя: «Что там играть». Однако и он, и Георгию Юматов стали звездами советского кинематографа сразу после выхода картины на экраны.

Художник по костюмам рассказала также интересную особенность съемок «Офицеров». Создатели начали снимать картину с конца – сперва они запечатлели обоих главных персонажей в пожилом возрасте, с сединой, а только после этого начали делать остальной материал.