Валерий Меладзе с трудом выступил на юбилейном концерте Баян Алагузовой после известия о кончине тяжело болевшего отца Шота Меладзе. Об состоянии артиста рассказал продюсер Жан Муканов.

Муканов сообщил, что Валерий узнал о кончине отца за несколько часов до выхода на сцену. Меладзе стойко вынес известие. Он не отменил выступление, хотя было очевидно, настолько страшной оказалась для него утрата любимого отца и одного из самых дорогих людей в его жизни. Во время выступления Меладзе не показал на сцене, какое горе на него обрушилось. Лишь при исполнении хита «Чужестранец» проявил больше трагизма.

Позже в тг-канале Константин Меладзе сообщил поклонникам об отмене ближайших концертов. В частности, он предупредил об отмене концертов в Алматы, которые были запланированы на 2, 4 и 6 февраля. Артисту требуется время, чтобы проститься с отцом, проводить его в последний путь и оправиться от утраты. 90-летний Шота Меладзе скончался в больнице из-за осложнений после Covid-19.