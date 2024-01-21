Блогер Анастасия Ивлеева в Telegram-канале впервые опубликовала сообщение о новых регионах России.

Она отреагировала на удар ВСУ по Донецку 21 января и назвала его чудовищной трагедией.

«Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов», — цитирует блогершу портал Ura.ru.

Напомним, ВСУ ударили по рынку в Донецке, в результате чего погибло 25 человек. Еще 20 получили ранения разной степени тяжести.

Местная жительница Татьяна, торгующая на рынке, сообщила, что ВСУ специально выбрали для атаки воскресенье, так как в этот день торгует много людей, приходит много покупателей. Целью Киева было нанести вред как можно большему количеству гражданских.