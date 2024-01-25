Беспилотник ВСУ «Лелека-100», который проводил разведку в небе над Артемовском, уничтожен зенитно-ракетным комплексом «Стрела-10». Он летал вдоль позиций ВС РФ и в итоге долетался, передает RT со ссылкой на Минобороны России.

По словам представителей военного ведомства, вражеский дрон сбил расчет ЗРК «Стрела-10» Ивановского гвардейского соединения ВДВ РФ.

Всего с момента начала специальной военной операции, расчеты противовоздушных подразделений десантников сбили более ста беспилотников разного типа.

Ранее сообщалось, что артиллерийские расчеты ВДВ разгромили опорный пункт противника и сорвали запланированную ротацию подразделений противника.

Артемовск находится под контролем России, однако ВСУ все еще пытаются атаковать позиции ВС РФ безо всяких шансов на успех.