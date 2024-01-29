Во время получения пятого «Золотого орла» Иван Янковский тонко подколол коллегу Никиту Кологривого, который в последние недели нещадно критикует коллег по цеху – как советского периода, так и своих современников.

Янковский подколол Кологривого, с которым они вместе снялись в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), изящно и без оскорблений. Янковский процитировал монолог Кологривого в роли Кащея о семье. В нем Кащей пытается доказать преданность пацанам и улице. Янковский сказал, что стоит на этой сцене «за свою семью». «Семья всё мне, а я всё – семье», процитировал он Кологривого.

Так Янковский, вероятно, сделал сразу две отсылки. Во-первых, он напомнил, из какой он семьи, и не называя имен, поблагодарил своего отца и деда. Во-вторых, возможно, дал понять, что все актеры – большая семья, в которой всякое случается. Не исключено, что Янковский вложил и другие подтексты в свои слова.

Ранее Кологривый говорил, что ему не нравятся легенды советского кинематографа Смоктуновский и Абдулов. Он также обвинил молодых актеров в получении ролей без образования. Сашу Бортич он назвал «просто красивой девушкой», а Данилу Козловского – «лжеактером».