Россия намеревается начать наступление с высадкой в тыл ВСУ десантно-штурмовых бригад с вертолетом без парашютов. Это позволит гораздо быстрее развертывать подразделения, считают эксперты «Института изучения войны» (ISW).

Американские аналитики отмечают, что в составе 58-й армии уже действует 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Пока она выполняет боевые задачи только на территории Запорожской области.

В дальнейшем появятся новые подразделения, которые будут работать вместе с Сухопутными силами, а не с ВДВ. Их заброска в тыл позволит не только экономить время на переброску сил, но еще и прорывать линии обороны противника.

В качестве примера аналитики привели Гостомель, где российские десантники высадились с вертолетов 24 февраля. При этом ISW считает, что в текущих условиях подобные операции будут чрезвычайно сложными.