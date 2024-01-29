На Краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 разгромили укрепрайоны ВСУ, уничтожили командный пункт и живую силу противника, сообщило Минобороны России.

После успешной атаки на вражеские позиции самолеты выполнили противоракетный маневр и благополучно вернулись на аэродром постоянного базирования, передает РИА Новости.

Для ударов по противнику применялись бомбы ФАБ-500 с модулем планирования и навигации. Такая модернизация позволила превратить их в «умные» боезаряды, преодолевающие несколько десятков километров и точно поражающие намеченные цели.

Ранее сообщалось также об уничтожении трех украинских лодок на Днепре с использованием FPV-дронов. Этих беспилотников в распоряжении ВС РФ становится все больше, что отмечается и западными экспертами.