Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли успешные удары по пункту управления ВСУ в районе населенных пунктов Кременная и Сватово. Минобороны РФ сообщило, что для этой цели использовались фугасные авиабомбы с УМПК.

Разведка установила точные координаты пункта управления, после чего они были переданы экипажам бомбардировщиков. Самолеты совершили взлет с аэродрома базирования. Их сопровождал истребитель Су-35С.

После сброса бомб все самолеты успешно вернулись на базу. По информации разведки, цель успешно поражена, пункты управления войсками противника уничтожены.

Использование авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции дает возможность истребителям-бомбардировщикам не входить в зону действия вражеской ПВО. Дальность поражения целей составляет от 40 километров. Кроме того, наличие ГЛОНАСС позволяет существенно повысить точность ударов.